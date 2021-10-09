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Sakarya'da korkunç kaza! 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 20:47 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 20:47

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte cadde üzerinde oyun oynayan 9 yaşındaki Suriye uyruklu Qatranada Mohammed Ahmed, cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Kaza, saat 16.45 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi, Pazar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kız çocuğu Qatranada Mohammed Ahmede, cadde üzerinde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada Fatih Filizfidanoğlu'nun kullandığı 34 FFF 54 plakalı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız, başını asfalt zemine çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuk, kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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