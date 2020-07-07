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Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi gözaltında

07 Temmuz 2020 Salı - 13:56 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 14:24

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, 7 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne neden olan  patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi.
 
4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun da gözaltına alındı.

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