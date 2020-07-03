Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.
Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 BAKAN BÖLGEYE GİDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgeye gidiyor.
VALİ: İÇERDE YAKLAŞIK 150-200 İNSAN VAR
Sakarya Valisi Kaldırım, havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında,"Fabrika sahibinden aldığımız bilgiye göre içeride yaklaşık 150-200 insan var." dedi.
HENDEK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "150-200 civarında çalışanı olduğu söyleniyor. Ambulans ve itfaiye dışında kimseyi almıyorlar. Net bir bilgim yok. 3-4 yıl önce de patlama yaşandı. Aynı fabrikada oldu. Ölen olmamıştı. Patlamalar hala sürüyor. Olay yerine 300 metre mesafedeyim. İlk baştaki kadar güçlü olmasa da patlamalar sürüyor. Tüm ekipler şu an burada. Hendek ilçesine 16 kilometre mesafede bir tesis" dedi.
"BOMBA DÜŞMÜŞ SANDIK"
Babaoğlu, "Çok güçlü bir patlamaydı. Telefonlarımız susmuyor. Tüm kentte duyuldu. Çevre illerde de duyuldu. Bomba düşmüş sandık. Şu an güvenlik tedbirleri alındı. Güvenlik çemberi kuruldu." diye konuştu.
"SARSINTILAR OLDU"
CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan AA muhabiri Uğur Subaşı yaptığı açıklamada, 'Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlama oldu. Çevre illerden ses duyuldu. Vatandaşlar tedirgin oldu, anlaşılamadı ilk anda. Çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Evlerde, iş yerlerinde sarsıntılar oldu. Vatandaşların bazıları sokağa çıktı' dedi.
'DEPREM OLUYOR ZANNETTİ İNSANLAR'
CNN Türk'te açıklama yapan görgü tanığı Adalet Altunsoy, İlk başta ne olduğunu biz de anlamadık. Evimizin camları kırıldı. 200-300 metre civarında yakın fabrikaya. Yerleşim birimlerinin olduğu bir yer. Deprem oluyor zannetti insanlar, yakınlarımızı aradık. Alev görmüyorum, duman görüyorum sadece. Orta ölçekli bir fabrika diyebiliriz. Deponun patladığı yönünde bir bilgi var' dedi.