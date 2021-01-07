Sakarya'da feci kaza! Milli motosikletçi Can Alexander Öncü...

Sakarya'da feci kaza... Kaza, saat 14.00 sıralarında, D-140 karayolu Akyazı gişeleri kesiminde meydana geldi.
Kenan Sofuoğlu’nun Akyazı’daki pistine antrenman için giden Can Alexander Öncü’nün içinde bulunduğu Murathan U. yönetimindeki minibüs, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen Ali K. yönetimindeki TIR’a çarptı.
Kazada minibüsün sağ ön kısmı hasar görürken, Can Alexander Öncü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Alexander Öncü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öncü tedaviye alındı.