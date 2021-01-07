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Sakarya'da feci kaza! Milli motosikletçi Can Alexander Öncü...

DHA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 16:15 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 16:15

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde minibüsün TIR’a çarptığı kazada, 17 yaşındaki motosiklet yarışçısı Can Alexander Öncü yaralandı. Öncü’nün, antrenman için Kenan Sofuoğlu'nun pistine gittiği belirtildi.


Sakarya'da feci kaza... Kaza, saat 14.00 sıralarında, D-140 karayolu Akyazı gişeleri kesiminde meydana geldi.
 
Kenan Sofuoğlu’nun Akyazı’daki pistine antrenman için giden Can Alexander Öncü’nün içinde bulunduğu Murathan U. yönetimindeki minibüs, aniden şerit değiştirdiği öne sürülen Ali K. yönetimindeki TIR’a çarptı.
 
Kazada minibüsün sağ ön kısmı hasar görürken, Can Alexander Öncü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi.
 
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Alexander Öncü, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Öncü tedaviye alındı.
 
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Sakarya Akyazı Can Alexander Öncü
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