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Sakarya’da eğitim uçağı düştüğü ihbarı

DHA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 13:44 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 14:07

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve güvenlik güçleri hareket etti.


 Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Gökgöz Mahallesi'nde eğitim uçağının düştüğü bildiriliyor. 
 
Uçağın düştüğünün belirtildiği Gökgöz Mahallesi’ne gelen ekipler, dron ile arama çalışması başlattı. Ekiplerin arazide yaptığı arama çalışmasında herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Uçağın düştüğünü küçük bir çocuğun gördüğü, dedesinin de ihbarda bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin arama çalışması devam ediyor.
 
HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI
 
Sakarya’nın Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi’nde eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgede incelemede bulunan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı. Bölgedeki eğitim uçaklarının hangarlarda olduğu belirtilirken, herhangi bir uçağın düştüğü yönünde bilgiye ulaşılamadı. Ekipler, ihbarın asılsız olduğunu değerlendirerek, çalışmaları sonlandırdı.
 
 

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