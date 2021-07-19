19 Temmuz 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,1410 0.37
USD 8,5930 0.89 ALTIN 499,220 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sakarya'da 32 kişi denize girdi ardından yasak getirildi!

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA) |  19 Temmuz 2021 Pazartesi - 21:12 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 21:12

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize girenlerde kaşınma başlayınca sahil boşaltıldı. Vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluşan 32 kişi hastanede tedaviye alındı. Tedbir amacıyla bir süre denize girilmesine izin verilmedi.


Karasu sahilinde denize girenlerin vücutlarında kaşıntılar başladı. Bir süre sonra bazı kişilerin vücutlarında kaşınmaya bağlı kızarıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine sahile gelen 112 Acil ekipleri, bazı kişileri hastaneye götürürken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti. 32 kişi aynı şikayetlerle Karasu Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. 
 
Sağlık ekiplerinin görüş belirtmesi üzerine saat 18.10 sıralarında tedbir amacıyla cankurtaranlar denize girilmesine izin vermedi. İlerleyen saatlerde yeniden denize girilmesine izin verildi. Kaşınmanın nedenini belirlemek için deniz suyundan numune alınacağı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Hastaneye gidenler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ETİKETLER

Sakarya denize girmek yasaklandı denize girenlerde garip belirtiler denize girenler hastaneye kaldırıldı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.