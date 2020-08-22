Sakarya Büyükşehir Belediyesi memur alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru ve itfaiye eri alıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sakarya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Zabıta ve itfaiye eri alımı başvuru şartları...

Sakarya Büyükşehir Belediyesi memur alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru ve itfaiye eri alınacak. Peki, Sakarya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte Zabıta ve itfaiye eri alımı başvuru şartları...

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla zabıta memuru ve itfaiye eri alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne 30 zabıta memuru ve 10 itfaiye eri alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların en az önlisans mezunu olmaları ve 2018-KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almaları gerekiyor.

Adayların başvurularını 28 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekiyor. Başvurular şahsen yapılacak. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların boy ve kilo ölçümleri başvuru tarihleri arasında belediye tarafından yapılacak. Başvurular şahsen yapılacak.