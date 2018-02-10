Sakalını kesen YPG’ye katıldı

Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren Afrin’deki 30 aşiretin sözcüsü Dr. Ömer Dede, IŞİD’in nasıl piyon olarak kullanıldığını anlattı: Bizi YPG zulmüne bıraktılar. Sakalını kesen teröristler, PYD ve rejime katıldı.

