Sait Aytaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Eminevim'in Genel Müdürü olan Sait Aytaç’ın biyografisi!

Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans sektörünün tanınan başarılı isimlerinden Sait Aytaç, 1 Eylül itibarıyla şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Türkiye'nin önde gelen katılım bankalarının yönetim kademelerinde görev yapan Aytaç, yapılan atama sonrası iş hayatına Eminevim Genel Müdürü olarak devam edecek.

Sait Aytaç kimdir, kaç yaşında, nereli?

1971 yılında Elazığ'da doğan Sait Aytaç, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Finans sektörüne Albaraka Türk'te başlayan Aytaç, Türkiye Finans Katılım Bankası'nda şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve satış grup müdürlüğü görevlerini üstlendi. Aytaç son olarak Vakıf Katılım'da Bireysel ve Ticari Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.