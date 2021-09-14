14 Eylül 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.437 -0.07 EURO 9,9890 0.29
USD 8,4460 0.24 ALTIN 485,770 -0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Sait Aytaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Eminevim'in Genel Müdürü olan Sait Aytaç’ın biyografisi!

Sait Aytaç kimdir, nereli, kaç yaşında? Eminevim'in Genel Müdürü olan Sait Aytaç’ın biyografisi!

14 Eylül 2021 Salı - 11:27 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 11:27

Tasarruf finansmanı şirketlerinden Eminevim'in Genel Müdürü katılım bankacılığının deneyimli ismi Sait Aytaç oldu. Peki, Sait Aytaç kimdir, nereli, kaç yaşında?


Eminevim'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans sektörünün tanınan başarılı isimlerinden Sait Aytaç, 1 Eylül itibarıyla şirketin Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Türkiye'nin önde gelen katılım bankalarının yönetim kademelerinde görev yapan Aytaç, yapılan atama sonrası iş hayatına Eminevim Genel Müdürü olarak devam edecek.

Sait Aytaç kimdir, kaç yaşında, nereli?

1971 yılında Elazığ'da doğan Sait Aytaç, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Finans sektörüne Albaraka Türk'te başlayan Aytaç, Türkiye Finans Katılım Bankası'nda şube müdürlüğü, bölge müdürlüğü ve satış grup müdürlüğü görevlerini üstlendi. Aytaç son olarak Vakıf Katılım'da Bireysel ve Ticari Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

 

ETİKETLER

Sait Aytaç Sait Aytaç kimdir Sait Aytaç nereli Sait Aytaç kaç yaşında seohaber eminevim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.