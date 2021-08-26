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Saints Row: The Third Remastered oyunu gereksinimleri neler? Saints Row ücretsiz mi?

26 Ağustos 2021 Perşembe - 15:05 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 15:07

Epic Games Store’dan oyunseverleri heyecanlandıran haber geldi. Saints Row: The Third Remastered oyununu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Epic Games üyesi olan oyunseverler, Saints Row: The Third Remastered'i ücretsiz olarak hesaplarına ekleyebiliyor ve bilgisayarlarına kurulumunu gerçekleştirerek oyunu oynayabiliyor. Peki, Saints Row: The Third Remastered oyunu gereksinimleri neler? Saints Row ne zamana kadar ücretsiz? İşte detaylar…


Epic Games Store yeni kampanyasını duyurdu. Gamescom 2021 etkinliğinde duyurulan kampanya ile, 250 TL değerindeki Saints Row: The Third Remastered ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.
 
Gamescom 2021 etkinliğinde, yeni Saints Row oyunu da resmi olarak duyuruldu. Bu duyurunun ardından Epic Games, Saints Row: The Third Remastered versiyonunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Oyunun Steam’de fiyatı ise 249 TL.
 
Epic Games tarafından haftalık dağıtılan ücretsiz oyun kampanyasındaki yeni oyun ise bu akşam saat 18:00’da yayınlanacak.
 
SAİNTS ROW: THE THİRD REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
 
Minimum Sistem Gereksinimleri
 
İşletim Sistemi: Windows 10 (720p on Low Settings)
İşlemci: AMD FX 6000 ve daha üzeri ya da Intel Core i5-3000 ve daha üzeri
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon 500 ve daha üzeri ya da NVIDIA GeForce GTX 660 ve daha üzeri
DirectX: Sürüm 9.0
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
 
Önerilen Sistem Gereksinimleri
 
İşletim Sistemi: Windows 10 (1080p on High Settings)
İşlemci: AMD FX 8000 ve daha üzeri ya da Intel Core i5 4000 ve daha üzeri
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ve daha üzeri ya da NVIDIA GeForce GTX 1000 ve daha üzeri
DirectX: Sürüm 9.0
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
 

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