11 Ayın Sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. Bu yıl da koronavirüsün gölgesinde geçecek Ramazan için hazırlıklar şimdiden başladı. Milyonlar Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşarken ilk sahur ve ilk oruç heyecanı da kalpleri sardı. Pek çok kişi ilk orucun ve ilk sahurun hangi gün yapılacağını merak ediyor. Peki, Sahura ne zaman kalkıyoruz? İlk sahur ne zaman? İlk oruç hangi gün? İşte 2021 yılı ilk sahur ve ilk oruç ile ilgili merak edilenler...
İslam aleminin en önemli aylarından olan Ramazan ayının bu sene hangi tarihlere geleceği merak ediliyor. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.
İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?
İlk sahur 12 Nisan Salı gecesini 13 Nisan Çarşamba gününe bağlayan gece gerçekleşecek.
2021 RAMAZAN NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen dini günler ve aylar takvimine göre 2021 Yılı Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. Müslümanlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalkacak. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. 2021 ilk kandil gecesi 18 Şubat 2021 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaib Kandili. 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi ise Miraç Kandili idrak edilecek. 27 Mart 2021 Cumartesi gecesi ise Berat Kandili idrak edilecek. Ramazan ayı 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ 2021
Mübarek Kadir Gecesi ise 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi