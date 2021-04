Sahur vakti turist dehşeti! Önce davulu bıçakladı, sonra davulcuyu kovaladı

Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"BURADA RAMAZAN YOK" DEMİŞ

Davulcu Fikret Garipler "Pazar gecesi bir anda saldırıya uğradık. 'Burada Ramazan yok' dedi. Ben de 'Ramazan var' dedim. 'Biz Müslümanız' dedim. Her Ramazan da Müslümanları kaldırmaya geliyoruz. Yine bana 'no' dedi. Daha sonra da bir anda bıçakla saldırdı. Bıçak davula geldi. Ben o sırada kaçtım. Kaçmak zorundaydım. Bıçak davula gelmese kalbime de gelebilirdi. Karnıma gelebilirdi. Bağırsaklarımı da dökebilirdi. Şu an davulum olmadığı için davula çıkamıyorum. Karakola giderek şikayetçi oldum. İnşallah bulacaklar. Kiralarım var. Çocuklarım için çalışıyorum. Ben ne yapacağım şimdi. Buradan büyüklerime sesleniyorum. Ne olursunuz yardım edin" dedi.