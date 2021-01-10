Sahte pasaportla kaçmaya çalışan DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan işlem görürken kaçan Kırgızistan uyruklu Bunyod Mukhiddinov, 06 Ocak günü saat 06.40'ta yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldi. Pasaport işlemleri sırasında Tozhımukammet Karimov sahte kimliğiyle fark edilerek yakalanan Bunyod Mukhiddinov, sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ANI KAMERADA
Şüphelinin havalimanında yakalanarak gözaltına alınma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin havalimanına geldiği, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra pasaport işlemleri sırasında fark edilerek gözaltına alındığı görülüyor.