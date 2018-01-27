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Sahte para çetesi polis takibiyle çökertildi

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 19:14 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 19:44

İşletmelere sahte para satan şüphelileri takibe alan polis, düzenlediği operasyonla çete üyelerini yakaladı. Aramalarda çok sayıda sahte banknot, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.


İşletmelere  sahte para sattığı belirlenen şüpheliler polisin takibiyle yakalandı -  Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda, 71 adet sahte 100 liralık, 76  sahte 50 liralık banknot, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
 
Geçtiğimiz günlerde Çankaya Tunus Caddesi'nde şüphelilerin işletmelere  sahte para sattıkları ve İncesu Caddesi'nde araçta uyuşturucu kullanıldığı ihbarı  üzerine Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağatay D. ve Furkan G'yi  gözaltına aldı.
 
Araçta yapılan aramada, seri numaraları aynı olan 9 adet 100 liralık  banknot ile 2 gram bonzai ele geçirildi.
 
Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan şüphelileri takibe  alan polis, iki şüphelinin sahte para ve uyuşturucuyu Alper D'den temin  ettiklerini tespit etti.
 
Yürütülen çalışmalar kapsamında Alper D'nin kaldığı evi belirleyen  ekipler, eve düzenlediği baskında, zanlı ve yanında bulunan Hasret B'yi gözaltına  aldı.
 
Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, malzemelerin bir kısmını  Etimesgut'ta İbrahim A'dan aldıklarını söyledi.
 
Bunun üzerine İbrahim A, evine düzenlenen operasyonla gözaltına  alındı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda, 62 adet sahte 100 liralık banknot, 76  adet sahte 50 liralık banknot, 106 gram metamfetamin, 70 gram Hint keneviri, 14  gram toz esrar, iki gram bonzai, bir pompalı tüfek, bir tabanca, bir kuru sıkı  tabanca, 5 bıçak, bir şarjör, uyuşturucu alırken kullanılan cam aparatlar ve  suçtan elde edildiği belirlenen bin 225 lira para ele geçirildi.
 
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Sahte para banknot operasyon
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