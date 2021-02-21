Sahte koronavirüs aşısı ile ilgili kritik uyarı: Tehlikeli sonuçlara yol açabilir!

Vatandaşları, yurtdışından aşı getirdiğini söyleyerek satmaya çalışan kişiler konusunda uyaran İlhan, şunları söyledi: Türkiye’de aşı sırayla ve devlet kontrolünde yapılıyor...
‘Aşınızı erkene alalım, yurtdışından aşı getiriyoruz, Çin aşısı ya da Alman aşısı satalım size’ gibi sözlerle vatandaşlara ulaşanlar olmuş. COVID-19 aşısı Türkiye’de ücretsiz. Herkes sırası geldiğinde aşısını olacak. Yurtdışında parayla aşı satan ülkeler var. Ancak buradan aşı getirdiğini iddia eden kişiler sahte aşı yapıyor da olabilir. Bu büyük bir suç. Tavsiyemiz kimse sağlık kuruluşları dışında yapılan aşıyı satın almasın.
Hürriyet'te yer alan habere göre; O kişilerin getirdiği ve fahiş fiyatla sattığı aşıların içinde ne olduğunu kimse bilemez. Bu aşılar ölüme kadar varan tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Vatandaşlarımız HES sistemini yüklesin, e-Nabız’dan ya da aile hekimlerinden sıralarını takip etsin. Sağlık Bakanlığı’nın sayfasında aşı sırasında hangi gruplara gelindiği bilgisi mevcut. Kimse ücret ödeyerek öne geçemez.”
KORONAVİRÜSTE TOPLAM AŞILAMA 6,5 MİLYONU GEÇTİ
Öte yandan, "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor.
Sağlık Bakanlığı'nın covid19asi.saglik.gov.tr internet sitesindeki verilere göre toplam aşılama 6,5 milyonu aştı.
Birinci doz aşı yapılanların sayısı 5 milyon 514 bini aşarken, 1 milyon 46 bin kişiye de ikinci doz aşı yapıldı.
65 yaş üstündekilerin aşılanmasının ardından ikinci aşamaya geçilecek.
İkinci aşamanın ilk kısmında asker, polis ve kritik görevlerde çalışanlar aşılanacak.
Türkiye'nin aşı haritasına bakıldığında 1 milyon 49 bini aşkın kişiyle İstanbul ilk sırada yer alıyor.