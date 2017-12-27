27 Aralık 2017 Çarşamba
İSTANBUL 
14°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 112.037 0.03 EURO 4,5480 0.63
USD 3,8220 0.33 ALTIN 158,250 0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi!

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 9:38 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 9:44

Dominik'te sahte içki nedeniyle ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi, toplamda 12 kişi öldü


Dominik Cumhuriyeti'nde 12 kişi sahte içki  yüzünden hayatını kaybetti. 
 
Yetkililer, Haiti sınırına yakın bölgede evde yapılan ve metanol  içeren likörün ilk olarak geçen hafta ölümlere neden olduğunu açıkladı.
 
Bu kişilerin cenazesinde ikram edilen likörün daha sonraki ölümlere  yol açtığını ifade eden yetkililer, toplamda 12 kişinin öldüğünü, 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.
 
Sağlık Bakanı Altagracia Guzman, emniyet birimlerinin olayı  araştırdığını kaydetti.
 
Haiti'de şeker kamışından yaygın olarak sahte likör üretimi yapılıyor.
 
  
 
 
 

ETİKETLER

sahte içki ölüm cenaze aynı içki ölü dominik dominik cumhuriyeti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.