Sahte içki nedir? Sahte içki zehirlenmesinin belirtileri nelerdir? Sahte içki nasıl anlaşılır?

Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti, İzmir'in farklı ilçelerinde farklı zamanlarda, görme kaybı ve mide bulantısı ile hastaneye başvuran 9 kişinin şikâyetlerinin sebebi sahte içki çıktı. Hastanelerde tedavi altına alınan kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı. İzmir'den sonra bir sahte alkol haberi de Kırkkale'den geldi. Kırıkkale'de sahte alkolden zehirlendiği iddia edilen 7 kişi hayatını kaybetti. Peş peşe gelen sahte içki olaylarının ardından polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içki nasıl anlaşılır, sahte alkol şişesi nasıl anlaşılır?

SAHTE İÇKİ NEDİR?

Alkollü içkilerin üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasıyla ortaya sahte içki çıkıyor. Sahte alkol üretiminde kullanılan metil alkol çok ucuz olduğu için merdiven altı üretim yapılan yerler sıklıkla metil alkolü tercih ediyor.

Kimyasal ürünlerde, endüstride kullanılan Metil alkolün gıda maddelerinin üretiminde kullanılması yasak. Metil alkol etil alkolün yerine kullanıldığından tüketici gerçek alkolle sahte alkolün tadını ayırt edemiyor ve zehirleniyor. Görme kaybının dışında hayatını da kaybediyor.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sahte alkol zehirlenmesinde bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı ve tansiyon düşmesi gibi ön belirtiler ortaya çıkar. Ardından çift görme ve bakılan yerde ‘lapa lapa kar yağıyormuş’ gibi bir görüntüler belirginleşir.

Sahte alkol kullanımından sonra şikayetler yok olmaz, aksine daha da artar. Alkol tüketildikten 12 saat sonra bilinç bulanıklığı, denge ve hareket bozukluğu, baş ağrısı, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrısı, görme kaybı şikayetleri varsa; hiç zaman kaybetmeden mutlaka acil servise başvurulmalıdır

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

1. Türkiye’de orjinal distile içkilerin cam ambalaj dışında satılması yasaktır. Diğer tüm ambalajlarda satılan distile içkiler sahte ya da kaçaktır.

2- Şişenin daha önce kullanılmış olup olmadığına veya bu izlenimi verip verilmediğine bakılmalı.

3- Fiyatı piyasa fiyatlarının çok altında olan bir üründen şüphelenilmelidir. Alkollü içkiler üzerinde yüksek vergiler olduğu için alkollü içki fiyatlarında yüksek miktarda iskonto yapılamaz. Dolayısıyla normal fiyatından çok düşük ürünler sahte olma olasığı yüksek ürünlerdir.

4- Alınan üründe, şişenin görüntüsünde, bariz hatalar ve deformasyon gibi bozukluklar varsa güvenlik adımları kontrol edilmelidir.

5- Restoranlarda şişenin önünüzde açılmasını isteyin. Ayrıca şişenin sıvı miktarı gözle görünür şekilde standart düzeyin altında ya da üstündeyse uyanık olun. (Fabrikalarda üretilen orijinal ürünlerin içindeki sıvı miktarı otomatik olarak ayarlanmaktadır.)

6- Kapağı açık olan alkollü ürünü kesinlikle almayın.

7- Kapağı kapalı olan, ancak daha önce açılmış ve bir şekilde yapıştırılarak tekrar kapatılmış izlenimi veren şişelerdeki alkollü ürünler kesinlikle tüketilmemeli.

8- İçki şişesinin üzerinde mutlaka hologram bulunmalı.

9- Şişenin kapak kodu ve boyun kodu birbirini tutmalı.

10- Alkollü içki şişesinin kapak kısmının tutkalla yapıştırılıp yapıştırılmadığına dikkat edin

11- Kapağında enjektör deliğine benzer delik bulunan şişelerden uzak durun.

12- Alkollü içkileri, ‘TAPDK Satış Belgesi’ olan perakende satıcılardan almalısınız,

13- Şişesinin arka yüzünde tüketiciyi bilgilendirme amaçlı Türkçe etiket olmasına özen gösterilmeli.

14- Etiket üzerinde üretici veya ithalatçı firma adı veya adresi bulunmasına dikkat edilmeli.

15- Görünür ve belirgin halde bulanıklık, tortu ve fiziki kirlilik içeren alkollü içkiler kesinlikle tüketilmemeli

16- BÜİS* kontrolü yapın.

*BÜİS NEDİR? Orijinal ürünlerin üzerinde 14 basamaklı bir kod numarası bulunmaktadır. Bandrollerin üzerinde yer alan 14 basamaklı kod numarası www.buis.com.tr adresinden veya 2847 numaralı telefona SMS ile gönderilerek, veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın akıllı telefon kare kod doğrulama aplikasyonu üzerinden kontrol edilebilir.