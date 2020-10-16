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Sahte içki faciasında ölü sayısı artıyor! 55 kişi...

DHA |  16 Ekim 2020 Cuma - 13:28 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 16:38

Kötü haberler art arda geliyor. İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.


İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde 9 Ekim'den bu yana metil alkol  zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. 
 
Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte  içki, can almaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına  yönelik operasyonları da sürüyor.
 
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre İzmir'in Foça ilçesinde metil  alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran ve  Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün  gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün yaşamını yitirdi.
 
Tekirdağ'da da rahatsızlandıktan sonra Saray Devlet Hastanesine  kaldırılan oradan da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama  Hastanesine sevk edilen Burhan A. (55), hayatını kaybetti.
 
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de sanayideki iş yerinde rahatsızlanması  sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Cüneyt K. (54),  tedavi gördüğü özel  hastanede vefat etti.
 
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle  Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Devrim Kara (43) hayatını  kaybetti.
 
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi sonrası  Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine  sevk edilen Derya A. da vefat etti.
 
İstanbul'da da bir kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını  kaybetti.
 
Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 22, İstanbul'da 10,  Kırıkkale'de 7, Mersin'de 6, Aydın'da 3, Muğla ve Tekirdağ'da 2'şer, Kırklareli,  Trabzon ve Zonguldak'ta birer olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle  yaşamını yitirenlerin sayısı 55'e çıktı.
 
 Operasyonlar sürüyor
 
Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği  Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 274  şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir  bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri  sürüyor.
 

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İzmir sahte içki ölüm
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