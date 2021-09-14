Sahte emlakçılara dikkat! Mutlaka yetki belgesine bakın!

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlike emlakçı piyasası da hareketlendi. Piyasadaki Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, üniversitelerde yeni akademik yılın başlamasıyla hareketlenen emlak piyasasında yetki belgesi olmayanların da kendilerini "emlakçı" olarak tanıtabildiklerini söyleyerek, "Üniversite bölgesinde 3 konutu olan apartman yöneticisi, kapıcı, marketçi, çay ocağı işletmecisi emlakçı olmuş. Yolda gezen herkes 'Emlakçıyım' diye geziyor." dedi.

Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, üniversitelerde yeni akademik yılın başlamasıyla hareketlenen emlak piyasasında yetki belgesi olmayanların da kendilerini "emlakçı" olarak tanıtabildiklerini söyleyerek, "Üniversite bölgesinde 3 konutu olan apartman yöneticisi, kapıcı, marketçi, çay ocağı işletmecisi emlakçı olmuş. Yolda gezen herkes 'Emlakçıyım' diye geziyor." dedi.

Kaya, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe" göre emlakçıların lisans almak zorunda olduğunu söyledi.

Düzenlemeyle belgelerini alan emlakçıların "sorumlu emlakçı" olarak çalışmalarını yürüttüğünü belirten Kaya, "Bu belgeyi alanlar, yaptığı işi yüzde 50 kamu adına yapan, yaptığı bütün işlerde sorumluluklarını taşıyan sorumlu emlakçılardır. Yetki belgesi alınmasındaki amaç, emlakçıları bir araya toplayıp disipline etmek, eksiklerini tamamlamak, bu sektörün daha eğitimli, derli toplu sektör olmasını sağlamak." diye konuştu.

Sektöre ilişkin mevzuat hakkında bilgi veren Kaya şunları kaydetti:

"Emlakçı olabilmek için artık lise ve üstü eğitim alınması, yetkili emlakçının yanında staj yapılması gerekmektedir. Bu kişiler daha sonra kendi işletmelerini açabilecekler. Bu yol uzun ve meşakkatli olduğu için bunu pas geçip bakıyorsunuz herkes emlakçı olmuş. Ne yetkisi ne ofisi ne lisansı ne belge kaydı var. Üniversitelerin açılmasıyla bu iş daha da hızlandı. Üniversite bölgesinde bilhassa 3 konutu olan, emlakçı olmuş. Apartman yöneticisi, kapıcı, marketçi, çay ocağı işletmecisi emlakçı olmuş. Yolda gezen herkes 'Emlakçıyım' diye geziyor. Kişi gayrimenkulünü verirken 'Ben emlakçıyım, komisyon da vereceksiniz.' diyor. Hiçbir vergi mevzuatı, bildirim yok. Belirli bir rakamın üstündeki kira gelirleri vergiye, beyannameye tabidir. Bunu yapmamak için ucuz kira sözleşmesi gösteriyorlar."

Bunun lisanslı emlakçılara zarar verdiğini, vatandaşın mağdur olduğunu savunan Kaya, "Mağdur olan vatandaş da 'Beni emlakçı dolandırdı, mağdur etti.' deyip şikayette bulunuyor. Baktığınızda bunlar emlakçı değil, bunların hiçbir kaydı yok. Bir yazıhane tutmuşlar, tabela asmışlar, 'Emlakçıyız' diye zaman zaman orayı kullanıyorlar." dedi.

Kaya, sözünü ettiği hususların tespit edildiğini vurgulayarak, "Çalışmalarımıza da başladık zaten. İşin ciddiyetinin daha büyük olduğunu fark ettik. Gerekli çalışmamızı en yakın zamanda ilgili kurumlarla paylaşacağız. Yakında elimizde topladığımız belgeleri Bakanlığa teslim edeceğiz. Bu konuda ciddi denetimler, yaptırımlar söz konusu. İşin peşini bırakmayacağız. Çünkü biz burada vergi mükellefiyken, yetki belgemizi almışken, bu kadar sorumluluk taşırken birinin çıkıp 'Ben de emlakçıyım, bu işi yapıyorum.' demesi, bize uygun gelmez. Buna izin vermeyiz, vermeyeceğiz de." ifadesini kullandı.