Sahte dezenfektan uyarısı!

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı’nın, piyasada bulunan el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunları ve sinek kovucuların da içinde bulunduğu 297 ürünün denetimini yaparak, 111 biyosidal ürünü teknik düzenlemeye aykırı bulduğunu açıkladı. Saydan, “Birçok sağlık kuruluşunda dahi, bilmeden sahte dezenfektan kullanılıyor” dedi.

