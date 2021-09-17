Sahte aşı kartı düzenleyen hemşireler tutuklanmıştı! Ortaya çıktı

Gözaltına alınan hemşireler nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklanmış, diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HEMŞİRELERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Sahte Aşı Kartı operasyonunda tutuklanan 2 hemşirenin ifadesi ortaya çıktı. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever detayları canlı yayında anlattı...

Başhemşirenin sekreteriydi ve 20 yaşındaydı. 20 yaşında bir kişinin hapiste olmaması gerektiğini söyleyerek sözlerine başladı.

"BAŞHEMŞİRE AŞI YAPTIM DİYEREK BARKOD GİRİYORDU"

"Soruşturma başladığı gün hastaneden ilk ifadeyi veren görevli başhemşireyi aradı. Başhemşirenin haberi vardı. Aslında o gün hepimize bir soruşturma başlatıldığını öğrenmiş olduk. Poliklinik sorumlusu kendisi ve eşini aşı olmuş gibi form doldurdu. Poliklinik sorumlusu ve eşi o tarihte izinliydi. Geçmişe dönük aşı formları doldurup altını imzaladılar.