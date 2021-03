Sahte araba bayisi kurdular! Açıklama geldi

Otomotiv sektöründe dev markaların adını kullanarak sahte bayiler kurulduğu belirlendi. Renault tarafından yetki verilen bayiler dışında İstanbul ’da iki tane sahte bayi tespit edildi. Silivri ve Çatalca’da yetkisi olmadığı halde Renault ve Dacia markasını kullanarak satış yapan, filo kurarak araç kiralama sektörüne girdiği tespit edilen iki kuruluş için Renault yasal yollara başvurdu.

SATIŞ TAKTİKLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN

Renault tarafından yapılan araştırma neticesinde, internet sitesi ve çeşitli yollarla otomobil lerin satışa çıkarıldığı, reklam ve ilanlarla pazarlama yapıldığı tespit edildi.

ŞİKAYETLERİ MÜŞTERİLER YAPTI

Renault’un durumu fark etmesi müşteriler tarafından gerçekleşti. Yapılan açıklamada müşterilerin bildirim ve şikayetleri üzerine sahte bayilerin ortaya çıktığı belirtildi. Renault müşterilerinin sadece kendi bünyesinde bulunan kurumsal bayilerle alışveriş yapılması konusunda da uyarıda bulundu. Renault'un kendi internet sitesinde hem bayiler hem de servis noktalarına ilişkin bilgiler bulunuyor.

AMATÖR BİLGİLER KARŞILIYOR

İlgili sahte kuruluşların internet sitesine girildiğinde ise profesyonellikten uzak ve kurumsal olmayan kimlikle satış yaptıkları görülüyor. Renault uzantılı e-mail adresi yerine Gmail kullanan şirketin sitesinde de imla hataları olan yazılar bulunuyor.

KAMPANYALI SATIYORLAR

Renault tarafından sahte olduğu belirtilen kuruluşun internet sitesinde kampanya dahilinde araç satışı yapıldığı yazıyor. Kampanyaya sunulacak araç kalmamasından dolayı kısa bir süre müşteri kabulü yapılmayacağı belirtiliyor.

RENAULT’TAN KAMUOYUNA DUYURU

İmzalanmış uluslararası sözleşmelerle Türkiye’de “Renault” ve “Dacia” otomobil, yedek parça ve satış sonrası hizmet ve ürünlerinin satış, reklam ve marka hakkı MAİS MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ AŞ.ye (kısa “MAİS”) tanınmıştır.

GÜNSELLER RENAULT 2 adıyla Ferhatpaşa Serbest Bölge, 203. Sok. Günseller Plaza D Blok No: 110 34100 Çatalca/İstanbul ve RENSAŞ RENAULT DACIA YETKİLİ SATICI BAYİ adıyla Yeni Mahalle, Mehmet Silivrili Caddesi, E-5, Yan Yol, Rensaş Plaza No: 110, No: 117 34560 Silivri/İstanbul adreslerinde hizmet verdiğini iddia eden şirketlerin, yetkili olmadığı halde yanıltıcı ifade ve imaj yaratarak “Renault” ve “Dacia” markalarını kullandığı, internet sitesi üzerinden ve çeşitli yollarla “Renault” ve “Dacia” marka araçların reklam ve satışının, renaultfilo2 ve benzer adlar altında yapılmaya başlandığı; reklam, ilan, iş alanları ve pazarlamada tüketicileri yanıltmaya yönelik görseller ve ifadeler kullanıldığı müşteri bildirim ve şikayetleri üzerine tespit edilmiştir. Bahsi geçen internet siteler, şirketler ve faaliyetleriyle, şirketimizin hiçbir ilgi, ilişki ve bağlantısının bulunmadığını ve tescilli markamızın haksız şekilde kullanımına ilişkin olarak yasal yollara başvurduğumuzu, tüketici ve müşterilerimizin mutlaka www.renault.com.tr ve www.dacia.com.tr adreslerinden güncel yetkili satıcı ve güncel yetkili servis listemizi kontrol etmesi gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.