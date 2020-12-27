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Sahte alkol kabusu devam ediyor! Ölü sayısı gittikçe artıyor

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 18:17 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 18:17

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan kişi, hayatını kaybetti.


Güzelçamlı Mahallesi'nde dün, içki tükettikten sonra metil alkol  zehirlenmesi şüphesiyle Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan ve Aydın Adnan  Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Murat Ç,  müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
M.Ç'nin dün hastaneye kaldırılması sonrası evinde arama yapan jandarma  ekipleri, 5 litre sahte içki bulmuş, sahte içki yapımında kullanılan malzemeleri  temin eden kişilere yönelik soruşturma başlatmıştı.
 
İlçede dün de bir kişi, sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle  kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
 
  

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Aydın Kuşadası metil alkol zehirlenme
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