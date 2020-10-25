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Sahte alkol kabusu devam ediyor! Ölü sayısı 78'e yükseldi

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 18:11 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 18:11

Yurt genelinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana 78 kişi yaşamını yitirdi.


AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, son iki günde İzmir'de 5,  Mersin ve Samsun'da da 1'er kişi olmak üzere 7 kişi, metil alkol zehirlenmesi  belirtileriyle kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
 
Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 33, İstanbul'da 10,  Aydın'da 9, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 8, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve  Tekirdağ'da 2'şer, Samsun ve Trabzon'da 1'er kişi olmak üzere hayatını  kaybedenlerin sayısı 78'e çıktı.
 
Operasyonlar sürüyor
 
Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği  Türkiye genelinde emniyet ve jandarma ekipleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları  operasyonlarda 471 şüpheliyi gözaltına aldı. 
 
Şüphelilerden 95'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest  bırakılırken bir bölümünün emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.
 
 Son iki günde yapılan operasyonlarda ise Manisa'da 100 litre rakı,  1200 litre şarap, 405 litre etil alkol, Çanakkale'de 609 litre sahte içki, 2 bin  918 litre etil alkol ve 3 litre viski kiti, Bursa'da 723 litre sahte şarap,  Kütahya'da 11 litre rakı, 6 litre votka, 15 litre etil alkol, 2 litre anason  aroması, Malatya'da 269 litre, Adana'da 800 litre sahte içki, 60 litre etil alkol  ve 220 şişe sahte viski ele geçirildi.
 

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