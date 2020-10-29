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Sahte alkol kabusu devam ediyor! Ölü sayısı 38'e yükseldi

DHA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 0:11 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 0:11

İzmir'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen E.K. (56) ve yabancı uyruklu A.H. (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 38e yükseldi.


İzmir'de yaşayan E.K., 10 Ekim'de iddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşarak, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edilen E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Öte yandan 16 Ekim'de yine sahte içki nedeniyle tedavi gördüğü Çeşme Devlet Hastanesi'nden Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yabancı uyruklu A.H. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
 
E.K. ve A.H.'nin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.K. ve A.H.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
 
İki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kent genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

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İzmir sahte içki tedavi
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