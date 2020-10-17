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Sahte alkol kabusu devam ediyor! Ölü sayısı 27'e yükseldi

DHA |  17 Ekim 2020 Cumartesi - 21:10 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 21:10

Sahte içki nedeniyle ülke çapında yaşanan ölümlerden görüldüğü kentlerden İzmir'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi. Öte yandan Kırklareli'de de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.


Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın ile M.B. ve T.A., önceki akşam saatlerinde alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklarelideki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, dün akşam saatlerinde, Tayfun Yatkın ise bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.
 
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün hayatını kaybeden Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan ve Tayfun Yatkının da ölümleriyle, Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
 
İZMİR'DE 24 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
 
İzmir'de sahte alkolden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Şenol Yarar (53),yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yarar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.

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