Sahte alkol kabusu devam ediyor! Ölü sayısı 27'e yükseldi

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın ile M.B. ve T.A., önceki akşam saatlerinde alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklarelideki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, dün akşam saatlerinde, Tayfun Yatkın ise bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün hayatını kaybeden Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan ve Tayfun Yatkının da ölümleriyle, Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
İZMİR'DE 24 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
İzmir'de sahte alkolden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirdi.
Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvuran Şenol Yarar (53),yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.
Yarar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.