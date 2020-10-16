16 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.193 1.04 EURO 9,2680 -0.30
USD 7,9070 -0.32 ALTIN 482,960 -0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sahte alkol genç kadını hayattan kopardı

DHA |  16 Ekim 2020 Cuma - 17:46 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 17:46

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sahte alkolden zehirlenen Derya Altan (24), hastanede hayatını kaybetti.


Lüleburgaz'ın Işıklar Mahallesi'nde oturan Derya Altan, iddiaya göre, 1 hafta önce evinde ev yapımı içki içti. Bir süre sonra rahatsızlanan Altan, yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
 
Altan'ın, yapılan kontrollerde, sahte alkolden zehirlendiği belirlendi. İlk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Altan, doktorların tüm müdahalesine rağmen gece yarısı hayatını kaybetti.
 
Derya Altan'ın cenazesi, bugün Müsellim köyünde toprağa verildi.
 

ETİKETLER

Kırklareli Lüleburgaz Sahte alkol
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.