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Sahte 80 bin dolarla 20 ton ekmek mayası satın alan Nijeryalı yakalandı

DHA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 10:31 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 10:33

Bakırköy'de iş insanı A.D.'nin, Nijerya uyruklu A.A.I.A.'dan 20 ton ekmek mayası karşılığında aldığı 80 bin dolar sahte çıktı. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


Olay, Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.D. isimli iş insanı, 13 Eylül Pazartesi günü 3 yıldır ticaret yaptığı Nijerya uyruklu A.A.I.A. isimli kişiyle ekmek yapımında kullanılan 20 ton ekmek mayası alımında anlaştı.
 
 
Daha önce A.A.I.A.'ya gıda maddesi satan A.D., 20 tonluk ekmek mayasının ilk ödemesine karşılık 20 bin, ikinci ödemede 80 bin, toplamda 100 bin dolar ödeme aldı. A.D. bir süre sonra 100 bin dolardan 80 bin doların sahte olduğunu anladı. Dolandırıldığını anlayan A.D. polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Nijerya uyruklu A.A.I.A.'yı gözaltına aldı. Dolandırıcılıkta kullanılan 802 adet sahte dolara ise el kondu.  Önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheli A.A.I.A.  adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
 

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