Oruç tutarak, dua ederek huzur bulacağımız 11 Ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Oruç tuttuğumuz bu ayda ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen milyonlar Ramazan’ı dualarla karşılayıp, geçirmek ve bu ayın ruhuna uygun olarak bitirmek için hazırlıklarını yapıyor. Bu ayda okunacak dualar da pek çok kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. Ramazan ayında Allah’tan istemek ve dilemek için Şahmeran duas daı, pek çok nedenle okunabilecek oldukça güçlü ve önemli bir dua olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Şahmeran duası nasıl okunur? Ramazan ayında şahmeran duası yararları ve faziletleri nelerdir? Şahmeran duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri…

Dualar, Allah ile bağ kurabileceğimiz ve ondan dilek dilememiz için açılan kapılardır. Aynı zamanda dua, sonsuz güzelliklerden yararlanabileceğimiz nasip kapısıdır. Şahmeran duası da en çok okunan dilek duaları arasında yer alıyor. Şahmeran duası okumak için neden aramanız gerekmiyor. Ama bazı zamanlarda bu duayı okumak, insanlara ilaç gibi gelir ve iç huzurunun sağlanmasına yardımcı olur.

ŞAHMERAN DUASI NASIL OKUNUR?

Şahmeran duası, pek çok nedenle okunabilecek oldukça güçlü ve önemli bir duadır. İnsanlar daha çok Allah'tan bir şeyler istemek ve yakarmak için bu duayı okumayı tercih eder. Şahmeran duası, dünya problemlerinden uzak durmak, fakirlikten kurtulmak, sınavda başarı elde etmek, hayırlı kısmet bulmak gibi çeşitli nedenlerle sıkça okunan önemli bir duadır. Şahmeran duası, insanların derdine derman olan şifa niteliğinde bir duadır.

Duaların en büyüğü ve şahı olarak da bilinen Şahmeran duası, halk arasında bir istek ya da beklenti için okunur. Bu duayı okurken içten bir şekilde dileğinizi dileyerek duayı yapmanız Allah katında duanızın kabul olmasını sağlar. Duayı okurken her şeyden önce isteklerinizi içinizden gelerek bir yakarış şeklinde istemeli ve inanarak Allah'a yönelmelisiniz. Ama bu faziletli duanın günde en az 7 kere okunması gerekir.

ŞAHMERAN DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Şahmeran Duası Arapça Okunuşu

1- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum

2- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim

3- Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim

4- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim

5- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad

6- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid

7- Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim

8- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim

9- Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın

10- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed

11- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim

12- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim

13- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan

14- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir

15- Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim

16- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim

17- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs

18- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin

19- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis

20- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna

21- Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed 'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn

22- Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.

23- Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin

ŞAHMERAN DUASININ TEFSİRİ

Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat için Şahmeran duası okunması gerekir.

Helal kazanç elde etmek ve kazanç kapılarının açılmasını sağlamak için Şahmeran duası okuyabilirsiniz.

Yakarış ve Allah'a övgü ağırlıklı olan Şahmeran duası, kişiye manevi huzur ihsan eder.

Şahmeran duası, Allah'a sığınmanın sevinci ile okunabilir.

ŞAHMERAN DUASININ ANLAMI

Her şeye can verip onu ayakta tutan ve gerçek hayatın sahibi olan Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Her şeyden yüce ve büyük olan Rabbim saklı ve gizli olan her şeyi sen işitirsin ve bilirsin. En merhametli sensin. Her şeyin ortağı olmayan, tek ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri bulunmayan Rabbim, sen yarattıklarına karşı şefkatli ve merhametli olansın.

Her şeye galip gelen ve azameti çok büyük olan Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen ve işiten ve her şeye gücü yeten Allah'ım büyük arş ve her şeyin sahibi gafletten, acizlikten hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Tüm varlıkların hak sahibi olan ve ölüleri diriltecek olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler sadece senindir ve senin içindir.

RAMAZAN AYINDA ŞAHMERAN DUASI YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Şahmeran duasının pek çok fazileti bulunur. Duaların şahı ve duaların en büyüğü olarak da bilinen Şahmeran duası, özellikle de Ramazan ayında okunduğu zaman güçlü bir etkiye sahip olur. Bu duayı okuyan kişi içten bir şekilde dileklerini dilemelidir. İnsanların işinin yola girmesi, işe girilmesi, kısmetlerinin açılması, borçlardan kurtulması, hayırlı kısmet açılması, mal ve mülk edinmesi, kişinin sağlığına kavuşması, gireceği sınavlarda başarılı olması Şahmeran duasının en çok görülen etkileri arasında yer alır.

Şahmeran duasını günde en az 7 kere okuyarak tüm içtenliğiniz ile niyetlerinizi ve isteklerinizi Allah'a iletmeniz gerekir. Her zaman okunması etkili olan Şahmeran duası özellikle de mübarek Ramazan ayında okunduğu zaman daha etkili olur. Kişinin Allah ile bağını kuvvetlendirerek isteklerinin daha kolay gerçekleşmesini sağlar. Bu duayı okuyan kişi, ne dilediyse ve içtenlikle nasıl bir niyette bulunduysa gerçek olur.