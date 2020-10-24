Şahmeran dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Şahmeran dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yönetmeni

‘Şahmeran’ dizisi ekran macerasına başlamak için gün sayıyor. Dizi oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakteri ve Necdet karakterinin de diziye dahil olması izleyicinin dizi hakkında daha çok araştırma yapmasına neden oldu. Peki, Şahmeran dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? İşte Şahmeran dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…

ŞAHMEREAN DİZİSİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şahmeran dizisinin Kasım ayının ilk haftası ekranlara geleceği konuşurken, dizinin hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil.

ŞAHMERAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Şahmeran dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Bekir Aksoy, Müge Su Şahin ve Esila Umut yer alıyor. Bunun yanında Kırmızı Oda dizisinde Evrim Alasya’ya eşlik eden Necdet rolündeki Taha Baran Özbek’inde kadroya katılacağı ifade edildi.