Şahin Akdemir neden öldü? Marmaris yangınında ölen Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşındaydı?

Şahin Akdemir neden öldü, Şahin Akdemir kimdir? Antalya Manavgat'tan sonra, Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti.
Şahin Akdemir neden öldü?
Şahin Akdemir Marmaris'te çıkan yangını söndürmek için yadım ederken dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
Şahin Akdemir kimdir?
25 yaşında olan Şahin Akdemir Muğla'nın Ortacaca ilçesinde yaşıyordu. Aslen Köyceğizli olduğu öğrenilen Akdemir’in Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı belirtildi.
"Allah hayırlarımızı kabul eylesin" paylaşımı
Şahin Akdemir yangına yardım ederken sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dediği duyuluyor.