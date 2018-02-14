Şahimerdan Sarı Türkiye’ye iade edildi

"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şahimerdan Sarı ,Türkiye'ye iade kararının ardından Irak'ın Erbil kentinden İstanbul'a getirildi. Dün akşam saatlerinde Erbil’den İstanbul’a getirilen Sarı, geceyi Atatürk Havalimanında geçirdikten sonra, bu sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Hakkında, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 2011 yılında "Vasat terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen Sarı, kırmızı bültenle aranırken Irak'ta yakalandı. İade işlemlerinin ardından Irak'ta tutulduğu cezaevinden çıkarılan Sarı, dün tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Bu arada Şahimerdan Sarı’nın Atatürk Havalimanına getirildiğini duyan bazı yakınları Karakolun önünde bekledi. Adliye’ye sevk edilmek için havalimanı karakolundan çıkarılan Sarı’nın yakınları elini öptü.