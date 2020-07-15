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Sahili birbirine kattı!

Sahili birbirine kattı! Karantina sürecinde aldığı kilolara isyan eden ünlü manken Ireland Baldwin, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta arkadaşlarıyla denizin tadını çıkarırken görüntülenmişti.
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