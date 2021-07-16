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Sahile vurmuş erkek cesedi bulundu! Cebinden çıkan anahtar...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) |  16 Temmuz 2021 Cuma - 18:59 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 18:59

Zonguldak'ta Ereğli ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.


Olay, ilçeye bağlı Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin bulunmasının ardından yaklaşık 4 gündür haber alınamadığı için kayıp ihbarında bulunulan Murat Aydemirin ailesine haber verildi. Olay yerine gelen aile fertleri cesedi teşhis edemedi. İncelenmenin tamamlanmasının ardından denizden çıkan erkek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
CEBİNDEN ÇIKAN ANAHTAR TEŞHİSİ SAĞLAYACAK
 
Cumhuriyet Başsavcılığı, cesedin üzerindeki pantalonun cebinden çıkan anahtarı incelemeye aldı. Anahtarın Murat Aydemirin evinde deneneceği ifade edilirken kesin teşhis için aile fertlerinden DNA örnekleri alınacağı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Zonguldak Ereğli erkek cesedi
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