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Sahildeki soyunma kabinlerinde 'röntgen' iddiası! Tekme tokat dövdüler

İHA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 16:50 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 16:50

Antalya Konyaaltı sahilinde soyunma kabininde giyinenlere baktığı iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından yaka paça tutularak polise teslim edildi. Polis, şüpheli şahsı gözaltına aldı.


  Olay, bugün sabah saatlerinde Konyaaltı sahili beach parkında meydana geldi. İddialara göre sahildeki tatilciler, bir şahsın soyunma kabinlerinde giyinenleri eğilerek izlediğini fark etti.
 
Çevredekiler ve cankurtaran ekipleri şahsı yaka paça tutup uzak bir noktaya götürerek, polisi aradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı.
 
"Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınlar ise ‘Pislik, namussuz’ diyerek şahsa tepki gösterdi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından kaydedildi. 
 
  Şahıs, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı beach park yaya devriyeleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.   
 
 

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Antalya Sahil röntgen soyunma kabinleri
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