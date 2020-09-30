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Sahilde tuvaletini yapan kişiye tepki gösterince bıçaklandılar

DHA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 9:05 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 9:05

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Hamdi B. ve Enes B., sahilde tuvalet ihtiyacını giderdiği için tepki gösterdikleri kişi tarafından bıçakla yaralandı.


İzmir'de 2 kişi, sahlide yürürken çimlik alanda tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen kişiye tepki gösterince bıçaklandı.
 
Olay, saat 04.00 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi Karşıyaka Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi, sahilde yürürken çimlik alanda tuvalet ihtiyacını gidermek istedi. Olayı gören Hamdi B. ve Enes B., bu kişiye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği belirsiz kişi, yanındaki bıçağı çekip, Hamdi B. ve Enes B.'yi yaralayarak kaçtı. 
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği aldığı sırada Hamdi B.'yi bir otomobile bindiren arkadaşları olay yerinden kaçırmak istedi. Polis kısa süreli kovalamacanın ardından otomobili durdurdu.
 
Hamdi B. ve Enes B. ambulanslarla Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
 
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Sahil İzmir tuvalet
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