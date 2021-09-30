Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları…

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvuru sonuçları hakkında yapılan araştırmalar arttı. Serdümen, motorcu, muhafız, topçu, muhafız, ikmal ve kurbağa adam branşlarında yapılacak olan alımlar, 21 Eylül 2021 saat 14:00'de başladı, bugün sona erdi. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları...

Serdümen, motorcu, muhafız, topçu, muhafız, ikmal ve kurbağa adam branşlarında yapılacak alımlara ilişkin başvurular bugün sona erdi. Sahil Güvenlik Uzman Erbaş başvurularının ardından yazılı sınav ve ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi yayımlanacak. Peki, Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvurular; 21 Eylül 2021 saat 14:00'de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00'de sona erdi.

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2021 tarihinden sonra ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarına yönelik itirazlarını, yazılı sınav ve 2'nci seçim aşamalarına kadar olan süre içerisinde yapmaları gerekmektedir.

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DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA AŞAMLARI

Genel Değerlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20'si, meslek bilgisi sınavı puanının % 30'u, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10'u, uygulamalı mesleki bilgi sınavı puanının % 20'si ile mülâkat sınavı puanının % 20'sinin toplamıdır.