Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2020 başvuru! Başvurular nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak. Uzman erbaş alımı başvuruları, 17-24 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte uzman erbaş alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alıyor. Başvurular 24 Aralık'ta sona erecek. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte uzman erbaş alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

Resmi Gazete'de yayımşlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımları için başvurular 17-24 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Aralık 2020) diğer şartları taşıyor olmak.