Sahil Güvenlik memur alımı başvuruları başladı! Şartlar, alım yapılacak kadrolar ve başvuru ekranı...

Sahil Güvenlik devlet memuru alımı başvurusu başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı devlet memuru alımı için başvuru ekranını açtı. Çevre Mühendisi, Makine Mühendisi, Yüzme Öğretmeni, Eğitim Geliştirme Uzmanı, Spiker, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Uzman, Avukat olmak üzere 9 kadroya en az lise mezunu adayların başvuruları alınmaya başladı. İşte Sahil Güvenlik memur alımı detayları...

Sahil Güvenlik memur alımı başvuruları başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada en az lise mezunları arasından yapılacak memur alımında başvuruları e devlet üzerinden alınıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak yapılacak devlet memuru alımında adaylar 9 kadroda istihdam edilecek. Çevre Mühendisi, Makine Mühendisi, Yüzme Öğretmeni, Eğitim Geliştirme Uzmanı, Spiker, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Uzman, Avukat ve Hizmetli kadrolarına alım olacak.

Sahil Güvenlik memur alımı başvuru şartları

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

- Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Ocak 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak

- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak

BAŞVURU EKRANI AÇILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından duyurulan ilanda başvuruların 28 Aralık günü saat 14.00 'da başlayacağına yer verildi. Başvuru saati geldi ve e Devlet kapısı üzerinden müracaatlar alınmaya başladı.

SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Başvurusunu yapmak isteyen adayların yukarıdaki başvuru linkini kopyalaması ve yeni sekmede açması gerekmektedir. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ DOĞRULA butonuna tıklayın. Daha sonra kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran çıkacak. Bu ekranda işaretlenen sağ üst köşedeki yeni başvuru linkine tıklayın.