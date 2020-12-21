Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alımı yapacak! Alımlar hangi kadrolara yapılacak, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alımı yapacak. İlanda “Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.” denildi.

Devlet memurluğu için başvurular, 28 Aralık 2020-5 Ocak 2021 tarihlerinde, "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Alımlar, çevre ve makine mühendisi, yüzme öğretmeni, eğitim geliştirme uzmanı, spiker, radyo ve televizyon uzmanı, uzman, avukat ve hizmetli unvanlarında yapılacak.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzlarına, Komutanlığın sitesinden ulaşılabilecek.

SAHİL GÜVENLİK MEMUR ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

SAHİLGÜVENLİK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN