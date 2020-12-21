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Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alımı yapacak! Alımlar hangi kadrolara yapılacak, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı şartları neler?

21 Aralık 2020 Pazartesi - 9:49 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 9:49

Sahil Güvenlik Komutanlığına 15 devlet memuru alımına ilişkin ilan, Resmî Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı şartları ve alım yapılacak kadrolar…


Sahil Güvenlik Komutanlığı 15 memur alımı yapacak. İlanda “Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.” denildi.

Devlet memurluğu için başvurular, 28 Aralık 2020-5 Ocak 2021  tarihlerinde,  "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet  adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Alımlar, çevre ve makine mühendisi, yüzme öğretmeni, eğitim geliştirme  uzmanı, spiker, radyo ve televizyon uzmanı, uzman, avukat ve hizmetli  unvanlarında yapılacak.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzlarına, Komutanlığın sitesinden ulaşılabilecek.

SAHİL GÜVENLİK MEMUR ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

SAHİLGÜVENLİK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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