Sahil Güvenlik harekete geçti! Hem havadan, hem denizden...

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede tek vücut oldu. TSK’dan sonda Sahil Güvenlik Komutanlığı da deniz ve hava unsurları ile yangın bölgelerindeki tahliye ve söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Temmuz -05 Ağustos 2021 tarihleri arasında 7 günde tam 8.326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak denizden güvenli bölgelere tahliye etti. Tahliye çalışmalarında 28 adet farklı türde hayvanı da yangın bölgelerinden tahliye eden Komutanlık, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyor.

TAHLİYE ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 03 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medya hesaplarında 520 personel, 1 Sahil Güvenlik Korveti, 26 Sahil Güvenlik Botu, 3 Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verdiğini duyurmuştu.

Denizlerimizin emniyet ve güvenliğinden sorumlu tek genel kolluk kuvveti Sahil Güvenlik Komutanlığı, meydana gelen orman yangınları nedeniyle yerleşim bölgelerini tarayarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşların ve hayvanların tahliyelerini gerçekleştiriyor.

TSK İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Muğla Milas’ta bulunan Kemeköy Termik Santraline sıçrayan yangın nedeniyle santral çalışanlarının ve bölgedeki vatandaşların güvenlik amacıyla tahliye edilmesi faaliyetinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordineli bir şekilde mücadele verdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait çıkarma gemileri ile Sahil Güvenlik Botlarının yoğun çabaları neticesinde termik santral çalışanları ve vatandaşların tahliyeleri gerçekleştirildi.

VATANDAŞLARI 112 PERSONELİNE TESLİM EDİYOR

Sahil Güvenlik personeli, kendi gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra bölgede bulunan balıkçı ve tur tekneleri ile tahliyelerin gerçekleştirilmesini de organize ediyor.

Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla da koordineler aralıksız devam ediyor.

Personel, bu tahliyeler sırasında yaralanan ve tıbbi yardıma ihtiyacı olan kişilerin zaman kaybetmeksizin sağlık kuruluşlarına intikalinin sağlanması maksadıyla 112 Acil Çağrı Merkezi ile koordine kuruyor. Limana intikal eder etmez 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim ediyor.