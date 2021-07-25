Şahan Gökbakar tabloyu paylaşıp isyan etti!

Şahan Gökbakar artan koronavirüs vakalarından sonra tablo paylaşıp isyan etti. Gökbakar paylaşımında "Bakın bu sonbahar ve kış aylarında yine kapanacağız" dedi.

Şahan Gökbakar koronavirüs tablosunu paylaşarak herkesi uyardı. Tatil ile birlikte maske, mesafe, temizlik kuralına uymayanlara isyan eden Gökbakar açıklamasında şunları söyledi:

"Bakın bu sonbahar ve kış aylarında yine kapanacağız. Neredeyse 17 günlük kapanmanın rakamlarına geldik... Bu gidiş onun habercisi. Benim ve ailemin de ferdi olduğumuz bu toplumun, tüm sosyal seviyelerinden bazılarının aymazlığı, umursamazlığı, duyarsızlığı, cahilliği ve vurdumduymazlığı sebebiyle bütün herkes zarar görüyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Bianca'nın paylaşımlarını alev emojisiyle doldurdu.