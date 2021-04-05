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Sağlıkta tersine göç! Komşu ülkelerden de geliyorlar
Türkiye'de, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde uygulanan ağrısız ve ameliyatsız kök hücre tedavisiyle, tersine sağlık göçü yaşanıyor. Algoloji (Ağrı) Uzmanı Prof. Dr. Haktan Karaman, özellikle ortopedi alanında kök hücre modeliyle ameliyata gerek kalmadan hastaların aynı gün tedavi edilip taburcu olmalarını sağladıklarını belirterek, "Bu yöntemleri uygulamamızla beraber hastalar Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de tedavi şanslarını ararken, şimdi tam tersi oldu. Türkiye'nin batı illerinden bize tersine sağlık göçünün gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.