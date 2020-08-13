Sağlıkta lisans tamamlama başvuru tarihleri 12 – 21 Ağustos arası! Sağlıkta lisans tamamlama başvurusu 2020 nasıl yapılır? (Sağlıkta lisans tamamlama 2020)

Sağlıkta lisans tamamlama 2020 ne zaman? Sağlıkta lisans tamamlama 2020 başvuruları ne zaman? sorularının ardı arkası kesilmiyordu. Sağlıkta lisans tamamlamam başvurularının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyordu. Sağlıkta lisans tamamlama 2020 hakkında merak edilenler…

Sağlıkta lisans tamamlama başvuru tarihleri belli oldu. Sağlıkta lisans tamamlama başvuru yapan adaylar tercih işlemlerini 12 Ağustos 2020 saat 15.30 ile 21 Ağustos 2020 saat 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri resmi internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Sağlıkta lisans tamamlama başvurusu 2020 nasıl yapılır? Sağlıkta lisans tamamlama 2020 hakkında merak edilenler…

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMAM BAŞVURUSU TARİHLERİ

Başvurular ve tercih işlemleri, 12 Ağustos 2020 saat 15.30 ile 21 Ağustos 2020 saat 17.00 arasında yapılabilecek.

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA BAŞVURUSU

Başkanlığımızca belirlenen sağlık önlisans programlarından 19.11.2014 tarihinden önce mezun olan adaylar 2020 Sağlık Lisans Tamamlama Programına başvurabilir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için Sağlık Lisans Tamamlama Programı için başvuru ve tercih işlemleri 12 – 21 Ağustos tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ve tercihlerin yapılması aşamasında, adayların yerleştirme işlemlerine esas olacak önlisans mezuniyet tarihi, mezuniyet alanı ve mezuniyet not ortalamaları YÖKSİS Veri Tabanından otomatik olarak çekilecek. Bilgilerinde hata olanların başvuru ve tercih süresi içerisinde mezun oldukları yükseköğretim kurumuna başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekiyor. Birden fazla sağlık önlisans diploması olan adaylar başvuru ve tercih işlemlerinde sadece bir alanı kullanabilecekler. Adaylar en fazla 20 tercih yapabilecek.