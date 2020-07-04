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Sağlıklı yaşam için GAPS diyeti önerisi

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 12:25 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 12:25

Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Havva Kılınç, Gut ve Psikoloji Sendromu'ndan (GAPS) korunmak için bağırsaklardaki sızdırmayı önlemeye yönelik geliştirilen GAPS diyetinin tercih edilebileceğini belirterek, "GAPS protokolü bağırsakları iyileştirmek için tasarlanmıştır. Toksinlerin kan dolaşımına girmesini önler ve vücuttaki 'toksisiteyi' azaltır. Sızıntılı bir bağırsağa katkıda bulunduğu düşünülen tüm besinleri kesmenizi gerektirir." dedi.


Kılınç, AA muhabirine bağırsaklardaki sızıntıyı gidererek sağlıklı bir  yaşam vadeden GAPS diyeti hakkında bilgi verdi.
 
Gut ve Psikoloji Sendromu'ndan korunmak için GAPS diyetinin tercih  edildiğini ifade eden Kılınç, bu diyetin Dr. Natasha Campbell-McBride tarafından  bulunduğunu ve beyni etkileyen birçok durumun, sızdıran bir bağırsaktan  kaynaklanıyor olduğu düşüncesine dayandığını kaydetti.
 
Sızdıran bağırsak sendromunun, çoğunlukla bağırsak lümeninin  geçirgenliğinde gerçekleşen artışı nitelendirmek amacıyla kullanıldığını aktaran  Kılınç, şöyle konuştu:
"GAPS teorisine göre, sızdıran bağırsak sorunu; besinler veya  vücudumuzdaki bazı kimyasalların ve bakterilerin normalde olmadığı gibi kana  karışmasına izin vermesidir. Bu yabancı maddelerin, kana karıştığında beyninizin  çalışmasını ve gelişimini etkilemek suretiyle 'beyin sisi'ne ve otizm gibi  hastalıklara sebep olabileceği iddia edilir.
 
GAPS protokolü bağırsakları iyileştirmek için tasarlanmıştır.  Toksinlerin kan dolaşımına girmesini önler ve vücuttaki 'toksisiteyi' azaltır.  GAPS Beslenme Protokolü öncelikle sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline  getirerek diyette glütenin çıkarılması ve prebiyotik/probiyotik tüketiminin rutin  beslenme düzeni içine yerleştirilmesi gibi yaklaşımların benimsenmesini amaçlar.  Sızıntılı bir bağırsağa katkıda bulunduğu düşünülen tüm besinleri kesmenizi  gerektirir."
 
"Ev yapımı yoğurt veya kefir tüketilebilir"
Kılınç, "GAPS Giriş Diyeti", "Tam GAPS Diyeti" ve "GAPS Diyetinden  Çıkış" aşamalarından oluşan 3 temel bölümden meydana geldiğini ifade ederek,  "GAPS giriş aşamasında eliminasyon, yani giriş aşaması, diyetin en yoğun  bölümüdür. Çünkü birçok besinin (rafine karbonhidratlar, nişastalı sebzeler,  işlenmiş besinler) bu aşamada diyetten çıkarılması gerekir. Buna 'bağırsak  iyileşme aşaması' denir ve belirtilere bağlı olmak üzere üç haftadan başlayarak  12 aya kadar sürebilir. Giriş bölümü 6 aşamaya bölünmüştür: Birinci aşama: Evde  yapılmış kemik suyu, probiyotik-prebiyotik besinler ve öğün aralarında ballı nane  ya da papatya çayı içilebilir. Ev yapımı yoğurt veya kefir tüketilebilir."  bilgilerini verdi.
 
İkinci aşamada sebze, et, balık, organik yumurta sarısı ve tereyağının  sadeleştirilmiş hali olan ghee'nin diyete eklenmesi gerektiğini belirten Kılınç,  üçüncü aşamada önceki tüm yiyeceklere ek olarak avokado, fermente sebzeler, GAPS  tarifine uygun krepler ve ghee, ördek yağı veya kaz yağı ile karıştırılmış ve  çırpılmış yumurtanın diyete eklendiğini anlattı.
 
Dördüncü aşamada ızgara yapılmış ya da kavrulmuş etlerin, soğuk sıkım  zeytinyağı ve sebze veya sebze suyunun tüketilebileceğini anlatan Kılınç,  "Beşinci aşama: Koyu yeşil yapraklı çiğ sebzeler, az miktarda çiğ meyve ekleyin,  ancak turunçgil eklemeyin. Altıncı aşama: Bu aşamada turunçgil de dahil olmak  üzere daha fazla çiğ meyve eklenebilir." dedi.
 
"Öncelikle giriş diyeti tamamlanmalı"
Kılınç, GAPS diyetinde, diyete eklenen besinlerin tolere edilmesi  halinde bir aşamadan diğer aşamaya geçilebildiğini  ifade ederek, "Öncelikle  giriş diyeti tamamlanmalı. Bağırsak hareketleriniz normale döndüğünde bir  yiyeceği tolere ettiğiniz kabul edilir. Giriş diyetinin tamamlanmasının ardından,  'Tam GAPS Diyeti'ne geçilebilir. 'Tam GAPS Diyeti'; taze et, tercihen hormon  içermeyen ve otla beslenen hayvanların etinin tüketilmesi önerilir. Kuzu-koyun  yağı, ördek yağı, ham tereyağı ve ghee gibi hayvansal kaynaklı yağlar, kabuklu  deniz hayvanı, organik yumurtalar, balık, kefir, lahana turşusu ve ev yapımı  yoğurt gibi fermente gıdalar ve sebze tüketilmesi önerilir." diye konuştu.
 
"Aşırı şeker tüketimi de bağışıklık sistemini zayıflatır"
"GAPS Diyetinden Çıkış" aşamasında bu diyetin diğer aşamalarındaki  gıdaları birkaç ay içinde yavaşça yeniden eklemek gerektiği için uzun bir süreç  gerekebileceğini anlatan Havva Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Diyet, her yiyeceği az miktarda tek tek tanıtmayı önerir. 2-3 gün  boyunca herhangi bir sindirim sorunu yaşamazsanız, bölümlerinizi kademeli olarak  artırabilirsiniz. Diyetten çıktıktan sonra bile, yüksek oranda işlenmiş ve rafine  edilmiş yüksek şekerli gıdalardan kaçınmaya devam etmeniz ve protokolün tüm gıda  prensiplerini koruyabilmeniz önerilir. Günümüzde dengesiz ve yetersiz beslenme  alışkanlıkları, artan işlenmiş gıda tüketimi ve toksik kimyasallara aşırı maruz  kalma ile birlikte bağışıklık sistemimiz zayıflar. Bu bakımdan GAPS diyeti  bağırsak florasını dengeye sokarak sindirim sisteminin düzenli bir şekilde  çalışmasını sağlamakta ve gerekli besin öğeleri ile birlikte vücudun  bağışıklığını da güçlendirir.
 
Ayrıca aşırı şeker tüketimi de bağışıklık sistemini zayıflatır. Bu  diyette şekerin çok kısıtlı olması da ayrıca olumlu bir etki yaratır. Sızdıran  bağırsağın tedavi edilmesi doğrudan bağışıklığın da güçlenmesine katkı sağlar."
 

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