Sağlıklı ve kaliteli uyku için nelere dikkat edilmeli?

Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, sağlıklı bir uyku düzeni için, belirli bir uyku rutini oluşturulması gerektiğini belirterek, "Yani vücudun biyolojik saatine göre; belirli bir saatte yatıp, mümkünse erken bir saatte kalkılmalıdır" dedi.

Dr. Atilla Kara, uykunun hem bedensel, hem de zihinsel açıdan önemine dikkat çekerek, “Uyku, yaşamımızın üçte birini geçirdiğimiz bir yaşam periyodu. Sağlıklı bir vücut için, düzenli ve kaliteli uyku önemlidir. Fakat pandemi ve karantina sürecinde yaşanan kaygı ve yoğun stres, uyku bozukluğuna neden olmuştur. Özellikle bu süreçte kaliteli bir uyku için alınabilecek önlemlerle, uyku düzensizliğinin önüne geçilebilinir” diye konuştu.

Sağlıklı ve kaliteli uyku düzeni için tavsiyelerde bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, şunları kaydetti:

"Uyku saatinizi düzenleyin. Sağlıklı bir uyku düzeni için, belirli bir uyku rutini oluşturmamız gerekiyor. Yani vücudun biyolojik saatine göre; belirli bir saatte yatıp, mümkünse erken bir saatte kalkılmalıdır. Uyku sağlığını bozan yiyecek - içeceklerden uzak durmak ve yeme düzenine dikkat etmek önemlidir. Aynı şekilde alkol tüketimi de, uyku sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü alkol; gece sık sık, sabah erken uyanmalara yol açıyor. Yatak odasının mümkün olduğu kadar karanlık, sessiz ve havalandırılmış olması önemli. Yatak odasında televizyon bulundurulmamalı ve cep telefonu kullanılmamalı. Ayrıca yatakta çok vakit geçirmemek gerekiyor. Eğer uyuyamadıysanız, kitap okumak, rahatlatıcı bir şeyler içmek ve tekrar yatağa dönmek, uyku sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Gündüz yaptığınız egzersiz gece rahat uyumanızı sağlayacaktır; fakat uykuya iki saat kala yapılan egzersiz, metabolizma hala hızlı olduğundan uykusuzluğa neden olacaktır.

Gündüz şekerleme yapanlarda da uyku sağlığı bozulacaktır. Eğer çok uyku hali varsa 15-20 dakika kestirmek yeterlidir. Uyku düzeni bozulan kişilerin öncelikle uyku hijyeninin oluşturulması gerekiyor. Ama yine de ciddi bir uyku probleminiz varsa, tedavi için uzmana başvurmanızda yarar var."