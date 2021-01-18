Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması başvuruları başladı! Yeşilay yetenek yarışması başvuru şartları, konusu ve linki…

Yeşilay Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması düzenleniyor. Ana konusu bağımlılık olan ve Türkiye'deki ilkokul, ortaokul ve liselerde sigara, alkol, uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığının zararları ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma; "bağımlılık" konulu edebi ve görsel 2 kategoriden oluşmakta. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması başvuru şartları nelerdir?

Edebi kategoride kompozisyon, hikâye, anı, şiir; görsel kategoride de afiş, resim, karikatür ve kısa video gibi alanlarda başvuru yapılabilecek. "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının son başvuru tarihi 31 Mart 2021'dir.

Yeşilay yetenek yarışması nedir?

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması 2011 yılından beri her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.

Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması, 2011-2016 yılları arasında ilkokul, ortaokul ve liseler arasında afiş, resim, karikatür, kompozisyon ve şiir alanlarında düzenlenmiştir. 2017 yılından itibaren yarışmanın formatında değişikliğe gidilerek edebi ve görsel kategori olarak 2 ana dalda ilkokul, ortaokul ve liseler arasında toplam 18 ödül belirlenmiştir.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışması başvuru şartları nelerdir?

Yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecektir. Eserlerde, grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. (Özellikle kısa video alanında sınıf/grup/okul adına başvuru yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu tür başvurular değerlendirme dışında tutulacaktır.)

Yarışmaya kılavuzun 4. maddesinde yer alan takvimde belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Tüm başvuruların sistem üzerinden gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Sisteme yüklenmeden, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine teslim edilen eserler değerlendirme dışı kalacaktır.

Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Katılımcılar isterlerse iki kategoride (görsel-edebi) başvuru yapabileceklerdir. Görsel ve edebi kategorilerin her birine en fazla bir eserle başvuru yapılabilecek ve sadece bir kategoride derece alabileceklerdir.

Sisteme yüklenen, afiş, resim, karikatür veya kısa video dalından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser ‘görsel kategori birincisi’ olarak seçilecektir. Yine aynı şekilde şiir, kompozisyon, makale, öykü, deneme, anı dalında sisteme yükleme yapılan eserler arasından ayrı ayrı birincilik seçimi yapılmayacak olup, komisyonca bağımlılık konusunun en iyi yansıtıldığına karar verilen bir eser ‘edebi kategori birincisi’ olarak seçilecektir. Böylece her okuldan edebi ve görsel olmak üzere 2 (iki) eser birinci olarak seçilecektir.

Tüm başvurular snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Görsel eserler sisteme yüklenirken tarayıcı ya da fotoğraf makinesi ile dijital hale getirilerek sisteme yüklenecektir. Edebi eserler, word dosyası şeklinde ya da taranarak sisteme yüklenecektir. Sisteme yüklenmeyen eserlerin başvurusu kabul edilmeyecektir.

Katılımcıların edebi ve görsel kategorideki başvuruları, okullarda kurulan komisyonca, snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.

Değerlendirmeler, komisyonlarca gerçekleştirilecek ve değerlendirme sonrası sistemden alınacak komisyon tutanakları/raporları ilgili komisyonca imzalanıp taratılarak tekrar snsg.yesilay.org.tr adresinden sisteme yüklenecektir.

Eserler derece alsın/almasın yarışmacıya iade edilmeyecek ve teslim tarihinden itibaren eserlerin tüm imtiyazı Türkiye Yeşilay Cemiyetine geçecektir. İllerde ödül törenleri sonrası dereceye giremeyen eserler Yeşilay şubelerince, şubelerin olmadığı illerde ise il millî eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacak eserlerin başka yerlerden kopyalanması durumunda ödülün iptali gerçekleştirilecektir.

Yetenek Yarışmasına nasıl başvurulur?

Başvuruların başlaması ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlükleri snsg.yesilay.org.tr adresine giriş yaparak sayfanın sağ üst kısımda bulunan “Yarışmaya Katıl” butonuna tıklayıp sisteme giriş yapacakları sayfaya erişeceklerdir. Bu sayfada yer alan yönlendirmeleri takip ederek sisteme giriş yapıp, il ve ilçedeki başvurularla ilgili istatistiki veriler görülebilecektir. İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumluluğunda, özel eğitim ve rehberlik hizmetleri birimi koordinesinde okulların yarışmaya katılım durumu sürekli kontrol edilerek katılımın az olduğu ya da olmadığı bölgelere gerekli duyuru ve yönlendirmeler yapılacaktır.

YEŞİLAY YETENEK YARIŞMASI BAŞVURU LİNKİ

Yarışma ödülü nedir?

İl düzeyinde gerçekleştirilecek ödül törenlerinde İl birincilerine 1.000 TL ödül verilecektir. Ülke genelinde eserlerin değerlendirilmesi sonucunda her bir kategoride birinci olan katılımcılara 10.000 TL; ikinci olan katılımcılara 5.000 TL; üçüncü olan katılımcılara ise 3.000 TL ödül verilecektir. Okul ve ilçe birincileri snsg.yesilay.org.tr adresinden sistem üzerinden başarı belgesi alabilecektir.

Yeşilay yetenek yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvuru tarihleri

11.01.2021 - 31.03.2021



Okul değerlendirme dönemi

01.04.2021 - 05.04.2021



İlçe değerlendirme dönemi

19.04.2021 - 22.04.2021



İl değerlendirme dönemi

03.5.2021 - 07.05.2021



İl ödül töreni

08.05.2021 - 31.05.2021



Ülke çapında dereceye giren eserlerin belirlenme tarihi

14.06.2021 - 18.06.2021



Yarışma sonuçlarının açıklanması ve büyük ödül töreni

2021 Temmuz