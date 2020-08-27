Sağlıklı nefis aşure tarifi: Hurmalı portakallı aşure nasıl yapılır?

Birbirinden lezzetli ve pratik yemek tarifleriyle ilgiyle takip edilen şef Çiğdem Seferoğlu, kuru meyve ve kuru yemişleriyle hem sağlıklı hem de lezzetli 2 farklı aşure tarifi hazırladı. Ünlü şef, klasik aşure tarifinin yanı sıra şeker kullanmak istemeyen aşure severler için şeker yerine en çok kullanılan kuru meyve olan hurma ile yapılan “hurmalı portakallı” aşure tarifi verdi. Peki, Aşure nasıl yapılır? İşte sağlıklı nefis aşure tarifi ve malzemeleri...

Bolluk ve bereketi simgeleyen paylaştıkça dayanışma ruhunu ortaya çıkaran ‘aşure zamanı’ geldi. Aşure hazırlığı yapanlar evlerinde tencerelerini hazırlarken sağlıklı kuruyemişler ile yapılan aşure tarifini Şef Çiğdem Seferoğlu verdi. Peki, aşure nasıl yapılır? İşte nefis aşure tarifi ve aşure malzemeleri...

Yerel ve geleneksel tatlardan ilham alarak leziz ve modern sentezler sunan yemekler ve tatlılar hazırlayan şef Çiğdem Seferoğlu, besleyiciliği yüksek, sağlıklı kuruyemişlerle aşure tarifi hazırladı.

Şef Şerefoğlu, klasik aşure tarifinin yanı sıra şeker kullanmak istemeyen aşure severler için şeker yerine en çok kullanılan kuru meyve olan hurma ile yapılan “hurmalı portakallı” nefis aşure tarifi verdi.

AŞURE NASIL YAPILIR?

HURMALI VE PORTAKALLI AŞURE TARİFİ

Malzemeler

• 500 gr Aşurelik Buğday

• 250 gr Nohut

• 150 gr. Haşlanmış Fasulye

• 1/2 Çay Bardağı Pirinç

• 150 gr. Soyulmuş Çiğ Badem

• 200 gr. Kuru Kayısı

• 200 gr. Kuru Üzüm

• 1 Portakal

• Yeteri kadar kaynar Su

• 10 adet hurma

• 1 Çimdik Tuz

Üzeri İçin;

• Kavrulmuş fındık

• Ceviz

• Kavrulmuş susam

• incir

KLASİK AŞURE TARİFİ

Malzemeler

• 1kg Aşurelik Buğday

• 750gr Nohut

• 500 gr. Haşlanmış Fasulye

• 1 Çay Bardağı Pirinç

• 250 gr. Soyulmuş Çiğ Badem

• 500 gr. Kuru Kayısı

• 500 gr. Kuru Üzüm

• 2 Yemek kaşığı gül suyu

5-6 adet karanfil

• Yeteri kadar kaynar Su

• 2 kg Toz Şeker

• 1 Çimdik Tuz

Üzeri İçin;

• Kavrulmuş fındık

• Ceviz

• Antep Fıstığı

• Kuş Üzümü

• Çam Fıstığı

• Ayıklanmış gül yaprakları

• Tarçın

HURMALI VE PORTAKALLI AŞURE YAPILIŞI

Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığımız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyuyoruz.

Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasülyeyi buğdayların üzerine ekliyoruz. Yıkadığımız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatıyoruz.

Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave ediyoruz. Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyuyoruz. suda beklettiğimiz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave ediyoruz.

Kuru kayısıları küp küp doğruyoruz ardından kuru kayısıları da ilave ediyoruz

Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeliyoruz

10 adet hurmayı kabuklarını rendelediğimiz portakalın suyu ile robottan geçirip püre haline getiriyoruz

Son olarak hazırladığımız bu püreyi de aşureye ilave edip 10 dk kadar daha kaynattıktan sonra servis kaselerine alıyoruz.

Porsiyonladığımız aşureler oda ısısına indikten sonra kuruyemişler ve kavrulmuş susam ile süsleyerek servis ediyoruz.

KLASİK AŞURE YAPILIŞI

Bir gece önceden bol su ile yıkayıp ıslattığımız buğdayı süzüp kaynatmak üzere ocağa koyuyoruz.

Buğdaylar iyice şişip açılmaya başlayınca önceden haşlanmış olan nohut ve kuru fasulyeyi buğdayların üzerine ekliyoruz. Yıkadığımız pirinci de kaynayan bakliyatlara ilave edip aşurenin suyu helmelenene yani kıvam alana kadar bakliyatları birlikte kaynatıyoruz

Kaynayan malzemelere 1 çimdik kadar tuz ilave ediyoruz. Kuru üzümleri ve çiğ bademi ayrı kaselerde suya koyuyoruz.

Suda beklettiğimiz bademleri soyduktan sonra yine suda beklemiş ve şişmiş olan kuru üzümlerle birlikte kaynayan aşurenin içine ilave ediyoruz. Kuru kayısıları küp küp doğruyoruz ardından kuru kayısıları da ilave ediyoruz.

Bu sırada kaynadıkça yoğunlaşan aşureye ara ara sıcak su takviyesi yaparak kıvamını dengeliyoruz

Son olarak toz şeker ve gül suyunu da ilave edip 10 dk kadar daha kaynattıktan sonra aşureyi servis kaselerine alıyoruz. Porsiyonladığımız aşureler oda ısısına indikten sonra kuruyemişler ile süsleyerek servis ediyoruz.