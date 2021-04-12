Sağlıklı kilo kaybı için 10 altın besin!

Sağlıklı beslenme ve kilo kaybı için tüketilmesi gereken besinler hakkında bilgi veren Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Yeşil çay, yulaf ezmesi, Türk kahvesi, kefir, yoğurt, pul biber, Hindistan cevizi yağı, zencefil, çiğ badem ve yeşil kabak gibi besinler hem bağışıklığı güçlendirir hem de sağlıklı kilo kaybı sağlar” dedi.

Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, sağlıklı bir beslenmede yer alması gereken 10 besini açıkladı. Dyt. Gençyürek, özellikle Kovid-19 pandemisi döneminde alınan kiloları vermek isteyenlerin diyet yaparken bağışıklık sistemlerini de güçlendirecek besinleri tüketmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yeşil çayın bağışıklığı güçlendirirken metabolizmayı da hızlandırdığına değinen Dyt. Gençyürek, “Yeşil çay, yüksek antioksidan özelliğiyle ödem atmaya yardımcıdır. Metabolizmayı hızlandırır. Sindirimi rahatlatır. Vücuttaki yağ yakımını hızlandırır. Bağırsak hastalıklarına iyi gelir. İnsülinin daha etkili çalışmasını sağlayarak diyabet riskini azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Kötü kolesterolü düşürür” diye konuştu.

ZENCEFİL, YULAF EZMESİ, KEFİR, YOĞURT

Dyt, Gençyürek, şöyle devam etti:

“Yulaf ezmesi iyi bir lif kaynağı olma özelliğiyle kabızlığı önler. Kan şekerini dengelemeye ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcıdır. Vücuda antioksidan sağlar. Bağışıklık sistemini düzenler. Kefir ise bağırsakları çalıştırır. Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücut direncini artırır. Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır. Yoğurt da bağırsak sağlığına iyi gelir. Bel çevresi yağlanmasını azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp damar hastalıklarına iyi gelir. Yüksek kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığı için önemlidir. Zencefil ise metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakımını artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İshale ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Mide bulantısına iyi gelir. Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür.”

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