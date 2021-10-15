Sağlıklı dişler için ne yapmalıyız?

Ağız kuruluğuna dikkat!

Ağız kuruluğu sorunu tükürüğün azalması sonucu oluşur. Tükürük ağızda yıkama etkisi ile çürük ve dişeti enfeksiyonlarına karşı koruyucu görevi görür. Çok ciddi bir problemdir. Burun tıkanıklığı sonucu ağızdan nefes almak, ağzı açık uyumak ağız kuruluğu yaratır ve özellikle ön bölgelerdeki diş etlerinde şişlik, kanama gibi enfeksiyon belirtilerine sebep olur.

Ayrıca ilerleyen yaş ve şeker hastalığı da ağız kuruluğuna yol açar. Hem ağız sağlığını tehdit eden hem de genel sağlığımızla ilgili hastalıkların sonucu olan bu şikayetler geliştiğinde hemen bir doktor görüşü alınmalı.